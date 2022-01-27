Курдские силы установили полный контроль над тюрьмой в Хасаке

Командование Сирийских демократических сил сообщило, что после продолжавшихся неделю боев курдские ополченцы восстановили контроль над тюрьмой в городе Хасаке на северо-востоке Сирии.

"В ходе операции установлен полный контроль над тюрьмой. После того, как 500 боевиков решили сложить оружие, сдались в плен и остальные", - говорится в заявлении командования.

Как сообщает The Syrian Observatory for Human Rights, в ходе военных действий погибло около 180 человек: 124 боевика ИГ, 50 курдских ополченцев и несколько мирных жителей. Предполагается, что это число возрастет, когда будет проведен полный осмотр тюрьмы.