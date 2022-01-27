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NEWSru.co.il :: Ближний Восток27 января 2022 г., 19:05

Американцам рекомендовано не ездить в ОАЭ из-за угрозы атак с применением дронов

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Один из сбитых дронов над территорией ОАЭ

В четверг, 26 января, госдепартамент США опубликовал предупреждение для американских граждан об опасности посещения Объединенных Арабских Эмиратов из-за угрозы ракетных обстрелов и террористических атак с применением беспилотников.

ОАЭ присвоен четвертый, наивысший, уровень угрозы.


В сообщении говорится, что возможность атак, представляющих угрозу для граждан и интересов США в Персидском заливе и Аравийском полуострове, по-прежнему вызывает серьезную озабоченность. Повстанческие группы в Йемене недавно продемонстрировали свою возможность атаковать гражданские объекты и населенные пункты с помощью ракет и беспилотников. В сообщении отмечается, что Федеральное авиационное управление уже предупредило об опасности гражданские авиакомпании, работающие в Персидском и Оманском заливах.

Отметим, что днем ранее, 26 января, Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) также присвоил ОАЭ четвертый уровень угрозы и рекомендовал американским гражданам избегать поездок в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в этой стране.

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