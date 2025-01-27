Иранский генерал заявил, что Тегераном закуплены российские истребители Су-35

Замначальника центрального штаба ВВС Ирана "Хатам-аль-Анбия" генерал КСИР Али Шадмани вновь заявил о приобретении Тегераном российских истребителей Су-35.

"Истребители Су-35 закуплены... Всякий раз, когда у нас будет необходимость, мы будем осуществлять закупки военной техники для укрепления наших военно-воздушных, сухопутных и военно-морских сил", – приводят его слова телеканал SNN и агентство ТАСС. Количество закупленных Ираном истребителей генерал не уточнил.

Также Шадмани заявил об успешных испытаниях неких новых систем ПВО, которые были размещены взамен поврежденных во время израильского удара 26 октября 2024 года.

29 ноября 2024 года онлайн-издание Flugrevue утверждало, что иранские ВВС получили два первых истребителя Су-35СЭ из России в рамках программы по замене парка устаревших истребителей F-14 Tomcat американского производства. Согласно этому источнику, Тегеран изначально заказал у Москвы 25 Су-35CЭ, чтобы заменить ими самолеты F-14A фирмы Grumman, которые были получены исламской республикой в 1970-х годах и дислоцируются на авиабазе Исфахан. Затем число закупаемых истребителей было увеличено до 50, сообщали СМИ.

Однако официальные источники в Москве поставки Су-35 Ирану не подтверждают и не комментируют.

В декабре 2022 года израильские СМИ со ссылкой на источники в западных разведслужбах писали, что Иран может вскоре получить от России 24 истребителя Су-35. Изначально эти самолеты Москва намеревалась продать Египту, но после того, как сделка была сорвана администрацией США, было принято решение о поставках Су-35 Ирану. Те же самолеты власти РФ безуспешно пытались продать Алжиру и Индонезии. Претендовали на эти самолеты Малайзия и Индия, но договоренность не была достигнута.

В январе 2023 года о готовящихся поставках говорил член Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Исламского совета Шахрияр Хейдари. Он заявил, что самолеты будут поставлены Ирану в начале весны.

В мае 2023 года Тегеран заявлял, что Су-35 будут получены "в течение ближайших недель".

В ноябре 2023 года заместитель министра обороны Ирана Сардар Фархи в интервью агентству Tasnim заявлял об окончательном подтверждении соглашения с Россией о поставках ударных вертолетов Ми-28, истребителей Су-35 и учебно-тренировочных самолетов Як-130. Далее в том же интервью Фархи говорил о достижениях иранской военной промышленности, признавая важность получения российской авиатехники. Он утверждал, что эта техника скоро прибудет в Иран. По некоторым фразам замминистра можно были прийти к выводу, что Иран уже получил эту технику.

Иранские ВВС испытывают острый дефицит в современных боевых самолетах. Очевидно, что и для российской армии десятки Су-35 были бы не лишними, учитывая значительные потери летной техники в ходе войны против Украины.

Точная себестоимость производства одного Су-35 неизвестна. Однако, по словам бывшего главкома ВКС РФ, генерал-полковника Виктора Бондарева, стоимость одного Су-35 превышает 1 млрд рублей – то есть более 14 млн долларов США. Соответственно, 24 Су-35 стоят не менее 336 млн долларов (подчеркнем, что речь идет о себестоимости одной единицы этой летной техники, в которую не заложен ни "интерес" продавца, ни стоимость технического обслуживания).