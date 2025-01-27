Минздрав Ливана объявил об убитом и семи раненых сегодня в результате действий ЦАХАЛа

Министерство здравоохранения Ливана заявляет, что в понедельник, 27 января, в результате обстрелов израильскими военными групп граждан, стремившихся вернуться в свои дома на юге страны, был убит один человек, семь получили ранения.

Ранее "Исламский джихад" объявил о гибели своего боевика на юге Ливана в ходе столкновений с ЦАХАЛом.

26 января минздрав Ливана заявлял о 22 убитых и примерно 120 раненых.