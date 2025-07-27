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Ближний Восток

Иранским депутатам запретили использовать телефоны в парламенте

Иран
время публикации: 27 июля 2025 г., 12:36 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 12:41
Иранским депутатам запретили использовать телефоны в парламенте
AP Photo/Vahid Salemi

Председатель парламента Исламской республики Иран Мохаммад Багер Галибаф запретил депутатам пользоваться мобильными телефонами в здании парламента. Об этом сообщает сайт Oriental Express со ссылкой на агентство IRNA.

По мнению высокопоставленного чиновника, телефоны отвлекают парламентариев от исполнения на рабочем месте своих непосредственных обязанностей. Противники решения заявляют, что телефоны позволяют им поддерживать связь с избирателями, то есть выполнять свои обязанности.

Ближний Восток
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