x
27 июня 2024
|
последняя новость: 13:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 июня 2024
|
27 июня 2024
|
последняя новость: 13:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Несколько стран призывают своих граждан покинуть Ливан, опасаясь начала войны

время публикации: 27 июня 2024 г., 13:38 | последнее обновление: 27 июня 2024 г., 13:38

Представители министерств иностранных дел нескольких стран мира призвали своих граждан покинуть Ливан на фоне опасений, что напряженность на израильско-ливанской границе вот-вот перерастет в полномасштабную войну.

Министерство иностранных дел Нидерландов призвало своих граждан избегать поездок в Ливан, а тех, кто уже находится там, призвало как можно скорее покинуть страну, пока коммерческие рейсы выполняются.

Германия также выпустила предупреждение о нежелательности поездок в Ливан, призвав находящихся на территории Ливана граждан Германии покинуть страну, пояснив: "Ситуация на границе между Израилем и Ливаном очень напряженная".

Правительство Канады также призвало своих граждан в Ливане покинуть страну на фоне эскалации напряженности. "Безопасность канадцев – как дома, так и за рубежом, – является главным приоритетом Канады", – отметила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Кувейт призвал своих граждан избегать поездок в Ливан, а тех, кто уже находится в Ливане, призвал как можно скорее покинуть страну "в связи с ситуацией в сфере безопасности, сложившейся в регионе". Северная Македония также попросила своих граждан покинуть Ливан из-за опасения начала войны.

Великобритания порекомендовала своим гражданам воздержаться от поездок в Ливан, а посольство США в Бейруте разослало предупреждения гражданам Соединенных Штатов с просьбой избегать поездок в районы вблизи границ с Израилем и Сирией.

От поездок в Ливан призвало воздержаться также посольство России в Бейруте.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 14 июня 2024

ХАМАС оправдывается, "Хизбалла" мстит, Байден сомневается. Ближневосточный обзор
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 июля 2023

Гражданам Ирана рекомендовано не ездить во Францию
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 13 февраля 2023

Посольство США в Москве призвало американцев срочно покинуть Россию
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 21 октября 2022

МИД Ирана призвал иранцев покинуть территорию Украины