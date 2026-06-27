Хуситы осудили соглашение между Ливаном и Израилем

Высокопоставленный представитель контролирующего значительную часть Йемена проиранского движения хуситов Мухаммед аль-Фарадж присоединился к осуждению соглашения между Ливаном и Израилем.

"Соглашение между правительством Ливана и израильским врагом – это альянс с целью ликвидации сопротивления и заговор против южного Ливана. Самый опасный аспект этого соглашения заключается в том, что израильскому врагу удалось перенести битву внутрь Ливана. Как следствие, неизбежным итогом этого соглашения станет один из двух сценариев: разрушительная гражданская война в Ливане или прямая сионистская оккупация Ливана. Поэтому ливанский народ имеет право свергнуть это марионеточное правительство любым возможным способом", – завил представитель партии "Ансар Аллах".