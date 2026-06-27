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Ближний Восток

Хуситы осудили соглашение между Ливаном и Израилем

Ливан
Хуситы
время публикации: 27 июня 2026 г., 15:27 | последнее обновление: 27 июня 2026 г., 15:44
Хуситы осудили соглашение между Ливаном и Израилем
AP

Высокопоставленный представитель контролирующего значительную часть Йемена проиранского движения хуситов Мухаммед аль-Фарадж присоединился к осуждению соглашения между Ливаном и Израилем.

"Соглашение между правительством Ливана и израильским врагом – это альянс с целью ликвидации сопротивления и заговор против южного Ливана. Самый опасный аспект этого соглашения заключается в том, что израильскому врагу удалось перенести битву внутрь Ливана. Как следствие, неизбежным итогом этого соглашения станет один из двух сценариев: разрушительная гражданская война в Ливане или прямая сионистская оккупация Ливана. Поэтому ливанский народ имеет право свергнуть это марионеточное правительство любым возможным способом", – завил представитель партии "Ансар Аллах".

Ближний Восток
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