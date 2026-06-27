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Ближний Восток

Иранские СМИ: возросло количество судов, запрашивающих разрешение на проход через Ормузский пролив

Иран
КСИР
время публикации: 27 июня 2026 г., 14:54 | последнее обновление: 27 июня 2026 г., 14:54
Иранские СМИ: возросло количество судов, запрашивающих разрешение на проход через Ормузский пролив
AP

Иранское государственное телевидение заявило, что число судов, запрашивающих разрешение на проход через Ормузский пролив, резко увеличилось, объяснив этот рост действиями ВМС Корпуса стражей исламской революции.

"С субботнего утра увеличилось количество судов, запрашивающих разрешение на вход и выход через Ормузский пролив, и это результат действий ВМС Корпуса стражей исламской революции", – сообщил корреспондент в эфире.

Ближний Восток
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