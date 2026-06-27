Бахрейн заявил, что территория страны подверглась атаке иранских БПЛА
время публикации: 27 июня 2026 г., 13:02 | последнее обновление: 27 июня 2026 г., 13:36
Министерство иностранных дел Бахрейна заявило, что территория страны подверглась атаке нескольких иранских беспилотников и обвинило Тегеран в саботировании мирных усилий по урегулированию на Ближнем Востоке.
Министерство выразило "решительное осуждение Бахрейном атаки на его территорию, совершенной в субботу, 27 июня, на рассвете, несколькими иранскими беспилотниками", заявив, что удары Ирана "саботируют мирные усилия".