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Ближний Восток

Бахрейн заявил, что территория страны подверглась атаке иранских БПЛА

Иран
время публикации: 27 июня 2026 г., 13:02 | последнее обновление: 27 июня 2026 г., 13:36
Бахрейн заявил, что территория страны подверглась атаке иранских БПЛА
Соцсети

Министерство иностранных дел Бахрейна заявило, что территория страны подверглась атаке нескольких иранских беспилотников и обвинило Тегеран в саботировании мирных усилий по урегулированию на Ближнем Востоке.

Министерство выразило "решительное осуждение Бахрейном атаки на его территорию, совершенной в субботу, 27 июня, на рассвете, несколькими иранскими беспилотниками", заявив, что удары Ирана "саботируют мирные усилия".

Ближний Восток
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