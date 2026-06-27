UKMTO: в Ормузском проливе обстрелян танкер

Центр координации морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщил об очередном инциденте: танкер (под каким флагом он шел, не указывается) был поражен неопознанным снарядом во время прохождения через Ормузский пролив.

UKMTO сообщило, что мостик судна получил повреждения, но все члены экипажа находятся в безопасности, и сообщений о загрязнении окружающей среды не поступало.

UKMTO советует судам, проходящим через пролив, проявлять осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.