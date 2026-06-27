CENTCOM: атакованы объекты хранения ракет и БПЛА в Иране

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило в социальной сети X, что в ответ на вчерашнее попадание беспилотника в торговое судно в Ормузском проливе по целям в Иране были нанесены удары.

В заявлении сказано, что "американские самолеты атаковали иранские объекты хранения ракет и БПЛА, а также береговые радиолокационные станции".

Также было отмечено: "Необоснованная агрессия со стороны иранских сил против коммерческого судоходства стала явным нарушением режима прекращения огня. Более того, опасное поведение Ирана нанесло ущерб свободе судоходства в то время, когда торговые потоки активизировались в этом жизненно важном международном коридоре".

Президент США Дональд Трамп заявил, что удар иранского беспилотника нарушил режим прекращения огня. Удары были нанесены вскоре после того, как Трамп сказал журналистам: "Вы узнаете", ответят ли США на удар.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал американскую атаку по иранским целям в районе Ормузского пролива в социальной сети X, написав: "Если у них есть какие-либо возражения по поводу того, как реализуется меморандум о взаимопонимании, они могут просто позвонить".

Эбрагим Азизи, возглавляющий комиссию по национальной безопасности иранского парламента, ответил Трампу, заявив: "Ормузский пролив находится под управлением Ирана, поэтому: уважайте правила и не путайте контроль с эскалацией.

"Это не нарушение режима прекращения огня; это урегулирование ситуации в рамках режима прекращения огня", – написал Азизи.