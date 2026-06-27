МИД Ирана назвал авиаудары ВВС США "прямым нарушением" меморандума

Министерство иностранных дел Ирана назвало авиаудары ВВС США по объектам берегового наблюдения на юге страны "прямым нарушением" меморандума о взаимопонимании. Тегеран также обвинил Израиль в атаке на Ливан, якобы осуществленной "в координации с США", назвав это еще одним нарушением соглашения.

Иранское внешнеполитическое ведомство призвало страны Персидского залива соблюдать добрососедские отношения и предупредило, что любая помощь США или предоставление территорий для агрессии против Ирана повлечет за собой "нежелательные последствия". В МИД подчеркнули, что Иран имеет законное право на самооборону и продолжит атаковать американские объекты на этом основании.