Сторонники "Хизбаллы" протестуют против соглашения между Израилем и Ливаном

26 июня сторонники "Хизбаллы" вышли на улицы Бейрута в знак протеста против соглашения между Израилем и Ливаном, сообщает AFP.

По данным ливанских СМИ, сторонники "Хизбаллы" проехали на мотоциклах по улицам Бейрута, мимо здания парламента и вдоль дороги, ведущей к аэропорту, "в знак протеста против рамочного соглашения между Ливаном и Израилем".

Кроме того, как минимум, одна трасса была заблокирована для движения транспорта: там сторонники "Хизбаллы" жгли покрышки.