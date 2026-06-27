x
27 июня 2026
|
последняя новость: 08:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
27 июня 2026
|
27 июня 2026
|
последняя новость: 08:08
27 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Сторонники "Хизбаллы" протестуют против соглашения между Израилем и Ливаном

Ливан
Хизбалла
время публикации: 27 июня 2026 г., 07:33 | последнее обновление: 27 июня 2026 г., 07:58
Сторонники "Хизбаллы" протестуют против соглашения между Израилем и Ливаном
AP Photo/Hussein Malla

26 июня сторонники "Хизбаллы" вышли на улицы Бейрута в знак протеста против соглашения между Израилем и Ливаном, сообщает AFP.

По данным ливанских СМИ, сторонники "Хизбаллы" проехали на мотоциклах по улицам Бейрута, мимо здания парламента и вдоль дороги, ведущей к аэропорту, "в знак протеста против рамочного соглашения между Ливаном и Израилем".

Кроме того, как минимум, одна трасса была заблокирована для движения транспорта: там сторонники "Хизбаллы" жгли покрышки.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 26 июня 2026

В Вашингтоне подписано рамочное соглашение между Израилем и Ливаном