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Ближний Восток

КСИР заявляет, что нанес удары по военным позициям США

США
Иран
КСИР
время публикации: 27 июня 2026 г., 06:40 | последнее обновление: 27 июня 2026 г., 06:49
КСИР заявляет, что нанес удары по военным позициям США
IRGC via AP

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что ответили на "нарушение обязательств" со стороны США, атаковав "места дислокации армии США в регионе".

В заявлении говорится, что этот ответ последовал за авиаударом США по Ирану, который КСИР охарактеризовал как нарушение режима прекращения огня и международных соглашений, касающихся Ормузского пролива.

"Согласно статье 5 Исламабадского меморандума о взаимопонимании, за организацию контроля транзита и судоходства в Ормузском проливе несет ответственность Исламская республика Иран. Однако Соединенные Штаты, подстрекая различные стороны, стремились нарушить это обязательство, в связи с чем был дан соответствующий ответ, и впредь он будет таким же. В случае повторения акта агрессии наш ответ будет более масштабным", – добавляется в заявлении.

Ближний Восток
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