Глава "Хизбаллы" Наим Касем отверг соглашение Ливана с Израилем

Генеральный секретарь "Хизбаллы" Наим Касем жестко раскритиковал рамочное соглашение между Израилем и Ливаном, назвав его "унизительным" и представляющим собой "отказ от суверенитета".

По его словам, данный документ является недействительным. Касем подчеркнул, что соглашение лишает ливанцев возможности вернуться на свои земли, а увязывание вывода израильских войск с разоружением "Хизбаллы" назвал "крайне опасным предложением, которое переходит все красные линии".

"Ни у кого нет права лишать ливанцев их права защищать себя и свою землю от оккупанта. Враг должен отступить", – заявил лидер организации. Он добавил, что "движение продолжит вооруженное сопротивление" на местах..