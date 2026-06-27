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Ближний Восток

Глава "Хизбаллы" Наим Касем отверг соглашение Ливана с Израилем

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 27 июня 2026 г., 16:59 | последнее обновление: 27 июня 2026 г., 17:02
Наим Касем
AP Photo/Bilal Hussein

Генеральный секретарь "Хизбаллы" Наим Касем жестко раскритиковал рамочное соглашение между Израилем и Ливаном, назвав его "унизительным" и представляющим собой "отказ от суверенитета".

По его словам, данный документ является недействительным. Касем подчеркнул, что соглашение лишает ливанцев возможности вернуться на свои земли, а увязывание вывода израильских войск с разоружением "Хизбаллы" назвал "крайне опасным предложением, которое переходит все красные линии".

"Ни у кого нет права лишать ливанцев их права защищать себя и свою землю от оккупанта. Враг должен отступить", – заявил лидер организации. Он добавил, что "движение продолжит вооруженное сопротивление" на местах..

Ближний Восток
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