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Ближний Восток

Принц Хусейн: "Иордания ведет с Израилем политическую и дипломатическую битву"

время публикации: 27 мая 2024 г., 15:47 | последнее обновление: 27 мая 2024 г., 15:47
Принц Хусейн: "Иордания ведет с Израилем политическую и дипломатическую битву"
AP Photo/Nasser Nasser

Наследник престола Иордании принц Хусейн бин Абдулла в интервью телеканалу "Аль-Арабия" подверг резкой критике действия Израиля в секторе Газы, отметив, что королевство ведет с Израилем настоящую дипломатическую и политическую битву.

"В голове не укладывается, что всему миру не удается остановить эту трагедию. Мы в ужасе от того, что международное сообщество не может положить конец бойне. Жители нашего региона утратили веру в международное сообщество и у них есть все основания", – сказал он.

По словам принца, Израиль пытается изобразить 7 октября началом конфликта: "Но давайте вспомним выступления Его Величества за последние 25 лет. Он раз за разом предупреждал, что лишение палестинцев прав приведет регион к взрыву. Так и произошло".

Хусейн заявил: действия Израиля с 2002 года заставляют усомниться в том, что эта страна действительно хочет мира. "Израильское правительство ведет эскалацию ситуации и на Западном берегу. Это приведет к региональной войне", – сказал он.

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