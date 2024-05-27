Первая речь нового президента Ирана: "Мы ударили по Израилю, и экономика с этим справилась"

Исполняющий обязанности президента Исламской республики Иран Мохаммад Мохбер выступил с первой речью с момента его вступления в должность после гибели президента Эбрагима Раиси. Речь была произнесена на первом заседании иранского парламента нового созыва.

Мохбер дал высокую оценку деятельности своего предшественника, особо остановившись на экономической политике. Он сообщил, что добыча нефти в Иране возросла до 3,6 миллионов баррелей в сутки и что, несмотря на удары по целям в Израиле, Ираке и Пакистане, экономика осталась стабильной.

"Мы нанесли удар по Израилю, но экономика с этим справилась, когда люди проснулись, индексы остались прежними, курсы валют остались прежними, как и инфляция, и денежные запасы. Рынки по-прежнему полны всем, что нужно людям", – сказал он.

"Эта сила, эта мощь – не что-то само собой разумеющееся. Это заслуга направляющего нас Великого лидера аятоллы Хаменени и усилий аятоллы Раиси", – отметил преемник этого президента.

Мохбер, бывший одной из ключевых фигур режима аятолл, никогда не находился на первом плане. Его называют "финансистом аятоллы Хаменеи". Одной из главных его обязанностей станет проведение в конце июня президентских выборов.