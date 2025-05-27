Саудовская Аравия ужесточает правила ввоза алкоголя

Информированные источники в Саудовской Аравии опровергли сообщения СМИ, согласно которым в 2026 году в королевстве начнут выдавать лицензии на продажу спиртных напитков. "Это не отражает политики Саудовской Аравии", – цитируют их Arab News.

Собеседники издания подчеркнули, что власти королевства намерены развивать туристическую отрасль, но с учетом уникальных особенностей страны. Это позволит гостям Саудовской Аравии по-настоящему проникнуться ее культурой.

Также сообщается об ужесточении правил ввоза алкоголя иностранными дипломатами. Они больше не смогут посылать его дипломатической почтой. Контролируемый доступ к алкогольным напиткам будет обеспечен в количествах, предупреждающих злоупотребления.