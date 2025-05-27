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Ближний Восток

Колумбия назначила посла в Палестину, его цели – борьба с "геноцидом" и освобождение Эльканы Бухбута

Заложники
Палестинская администрация
Колумбия
Израиль
время публикации: 27 мая 2025 г., 09:35 | последнее обновление: 27 мая 2025 г., 09:45
Колумбия назначила посла в Палестину, его цели – борьба с "геноцидом" и освобождение Эльканы Бухбута
AP Photo/Santiago Mazzarovich

Правительство Колумбии, признавшей "государство Палестина" еще в 2018 году, приняло решение о назначении в Рамаллу первого посла. Им стал бывший мэр города Кали Хорхе Иван Оспинья.

Новоиспеченный дипломат поблагодарил президента Густаво Петро и министра иностранных дел Лауру Сарабио за оказанное ему доверие. "Я осуждаю геноцид, жертвами которого стали палестинцы и посвящу себя борьбе за свободу жителей Палестины", – написал он в социальной сети Х.

Одной из задач посольства станет освобождение похищенного ХАМАСом заложника Эльканы Бухбута, у которого, помимо израильского, есть и колумбийское гражданство. Оспинья также будет добиваться реализации принципа двух государств.

Напомним: в мае 2024 года по распоряжению Петро прекратило работу посольство Колумбии в Израиле. Основанием для этого стали действия в секторе Газы.

Ближний Восток
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