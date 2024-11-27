МИД Ирана приветствовал прекращение огня между Израилем и Ливаном, не упомянув "Хизбаллу"

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи приветствовал соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном.

"Официальный представитель МИД нашей страны Исмаил Багаи, приветствуя сообщение о прекращении агрессии израильского режима против Ливана, подчеркнул решительную поддержку Исламской Республики Иран правительства, народа и сопротивления Ливана", – говорится в заявлении, размещенном на официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства Ирана (цитируется по сообщению РИА Новости).

Багаи "подчеркнул ответственность международного сообщества за сохранение мира и стабильности в регионе Западной Азии и оказание эффективного давления на агрессорский израильский режим для прекращения войны против Газы".

Отметим, что "Хизбалла", ХАМАС и другие террористические организации, развязавшие войну против Израиля и являющиеся иранскими прокси-силами на Ближнем Востоке, в заявлении МИД Ирана не упомянуты.