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Ближний Восток

МИД Ирана приветствовал прекращение огня между Израилем и Ливаном, не упомянув "Хизбаллу"

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Иран
время публикации: 27 ноября 2024 г., 08:17 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 08:36
МИД Ирана приветствовал прекращение огня между Израилем и Ливаном, не упомянув "Хизбаллу"
AP Photo/Vahid Salemi

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи приветствовал соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном.

"Официальный представитель МИД нашей страны Исмаил Багаи, приветствуя сообщение о прекращении агрессии израильского режима против Ливана, подчеркнул решительную поддержку Исламской Республики Иран правительства, народа и сопротивления Ливана", – говорится в заявлении, размещенном на официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства Ирана (цитируется по сообщению РИА Новости).

Багаи "подчеркнул ответственность международного сообщества за сохранение мира и стабильности в регионе Западной Азии и оказание эффективного давления на агрессорский израильский режим для прекращения войны против Газы".

Отметим, что "Хизбалла", ХАМАС и другие террористические организации, развязавшие войну против Израиля и являющиеся иранскими прокси-силами на Ближнем Востоке, в заявлении МИД Ирана не упомянуты.

Ближний Восток
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