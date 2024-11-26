МИД ОАЭ признал, что раввин Коган - израильтянин, и поблагодарил Турцию за арест подозреваемых

Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов выступило с заявлением, в котором впервые признало: убитый раввин Цви Коган, наряду с молдавским, имел и израильское гражданство.

МИД выразил соболезнования близким Когана, отметив, что, заполняя данные для получения вида на жительство, он зарегистрировался как гражданин Молдавии. Министерство также выразило благодарность Турции за арест подозреваемых.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в службах безопасности Турции, что трое подозреваемых в убийстве были арестованы несколько дней назад в Стамбуле и выданы Объединенным Арабским Эмиратам.

Напомним, ранее власти ОАЭ опубликовали имена троих подозреваемых в похищении и убийстве раввина Цви Когана: все они граждане Узбекистана: Олимбой Тохирович Давлетяров, 28 лет, Махмуджон Абдурахим-оглы Кинджабоев, 28 лет, а также Азизбек Камилович Исмаилов, 33 года.

Похищение и убийство раввина Цви Когана в ОАЭ

Утром 24 ноября поступило сообщение об обнаружении тела убитого мужчины в ОАЭ. Была проведена процедура опознания, в результате которой была установлена личность убитого.

Ранее сообщалось, что в Абу-Даби пропал посланник Хабада гражданин Израиля и Молдовы раввин Цви Коган, отслуживший в ЦАХАЛе. Последние несколько лет он проживал в ОАЭ. По данным источников в службах безопасности Израиля, связь с ним была потеряна в минувший четверг.

В канцелярии премьер-министра заявляли: "Посланник Хабада Цви Коган, гражданин Израиля и Молдовы, проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах, пропал в минувший четверг. С момента его исчезновения и на фоне информации о том, что это может быть теракт, начато масштабное расследование".

Израильские службы безопасности работают в сотрудничестве со службами безопасности Объединенных Арабских Эмиратов, которые проводят расследование. Особо отмечается, что делом Когана занялся "Мосад". В Иерусалиме не исключают, что нападение на раввина было инициировано и спланировано Ираном. СМИ пишут о возможной причастности дипмиссии Ирана к этому преступлению.

По предварительным данным после того, как раввин вышел из кошерного супермаркета, которым он управлял, за ним следили и похитили, выбрав удобный момент.