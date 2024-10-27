Хаменеи: "Израильтяне должны ощутить силу, решимость и новаторские подходы иранского народа"

Высший руководитель (рахбар) Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи в воскресенье, 27 октября, выступил с заявлением, объявив, что перед релевантными структурами в иранском руководстве поставлена задача – определить, как Тегеран на этот раз продемонстрирует свою силу Израилю.

"Израильтяне должны ощутить силу, решимость и новаторские подходы иранского народа... Каким образом донести эту силу до режима сионистов, и что именно следует делать в интересах иранского народа, – решать нашим официальным лицам", – заявил Хаменеи.

Многими комментаторами это заявление истолковано как готовность руководства Ирана воздержаться на этот раз от прямого военного ответа, а попытаться действовать другими методами, чтобы нанести ущерб Израилю.