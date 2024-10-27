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Ближний Восток

Хаменеи: "Израильтяне должны ощутить силу, решимость и новаторские подходы иранского народа"

время публикации: 27 октября 2024 г., 12:02 | последнее обновление: 27 октября 2024 г., 12:07
Хаменеи: "Израильтяне должны ощутить силу, решимость и новаторские подходы иранского народа"
Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Высший руководитель (рахбар) Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи в воскресенье, 27 октября, выступил с заявлением, объявив, что перед релевантными структурами в иранском руководстве поставлена задача – определить, как Тегеран на этот раз продемонстрирует свою силу Израилю.

"Израильтяне должны ощутить силу, решимость и новаторские подходы иранского народа... Каким образом донести эту силу до режима сионистов, и что именно следует делать в интересах иранского народа, – решать нашим официальным лицам", – заявил Хаменеи.

Многими комментаторами это заявление истолковано как готовность руководства Ирана воздержаться на этот раз от прямого военного ответа, а попытаться действовать другими методами, чтобы нанести ущерб Израилю.

Ближний Восток
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