Израиль нанес удар по Ирану. Что дальше?

Будет или нет Иран отвечать Израилю на его атаку – главный вопрос, который волнует сегодня региональных игроков. Согласно предварительным оценкам, Тегеран откажется от нового удара по израильской территории. Однако все может поменяться. Пока в регионе ждут итогов выборов в США.

Автор публикации: Марианна Беленькая

Предупреждения Ирану

"Я надеюсь, что это конец", – заявил в субботу президент США Джо Байден, отвечая на вопрос о возможном ответе Тегерана на атаку Израиля по иранским военным объектам.

Напомним, что в ночь на субботу Израиль нанес удары по примерно 20 целям на территории Ирана. Это стало ответом на иранскую атаку баллистическими ракетами по Израилю 1 октября. Согласно официальным заявлениям пресс-службы Армии обороны Израиля целью стали предприятия по производству ракет и беспилотников, а также ракетные комплексы класса "земля-воздух".

Полную картину результатов израильского удара составить пока невозможно, но некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщают, какие именно объекты были целями. Так, сайт Elaph пишет о заводе, где были установлены смесители компонентов твердого топлива, необходимого для баллистических ракет. Отмечается, что на восстановление его работы нужно как минимум два года. Сообщается также об атаках по системам ПВО российского производства С-300. Примерно такая же информация появилась и в материале Барака Равида на сайте Axios, с той лишь разницей, что срок восстановления оценивается минимум в год. Равид пишет, что смесители, видимо, были закуплены в Китае в обход международных санкций. Уточняется, что были поражены четыре батареи ПВО С-300, ​​защищавшие Тегеран, а также ядерные и энергетические объекты в других районах Ирана. В Axios упоминается и об атаке по заводу, где производятся беспилотники, и о символическом ударе по объекту в городе Парчин, где, как считается, ранее велись разработки ядерного оружия. О разрушении зданий, использовавшихся для производства твердого ракетного топлива в Ходжире и Парчине со ссылкой на оценку экспертами спутниковых снимков, сообщает и агентство Reuters.

Cо своей стороны, в Тегеране подтвердили атаку по военным объектам в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам и сообщили о гибели четырех военнослужащих. При этом подчеркивалось, что нанесенный Израилем ущерб незначительный, были повреждены лишь некоторые радиолокационные системы, но утверждается, что иранские ПВО справились с задачей по защите территории страны.

Вне зависимости от того, как обстоят дела на самом деле, вряд ли иранские власти решат отойти от этой версии, чтобы не портить нарисованную картину успеха. Минимизация подтвержденного ущерба также дает возможность отказаться от ответного удара без потери лица.

Воздержаться от ответа иранцам настоятельно советуют США, Великобритания и Франция. Высокопоставленный представитель администрации Байдена на брифинге для журналистов, организованном по горячим следам, пригрозил Ирану серьезными последствиями в случае, если он все же решит ударить по Израилю. В Вашингтоне выразили надежду, что прямому обмену огнем между Израилем и Ираном был положен конец, и призвали все страны оказать давление на Тегеран, чтобы он прекратил атаки. Было также подчеркнуто, что позиция США донесена до Ирана через посредников. По всей видимости, главной среди них была Доха. Вечером в субботу премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммад Аль Тани в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи осудил Израиль и выразил "крайнюю обеспокоенность серьезными последствиями эскалации конфликта", он также призвал вовлеченные стороны к сдержанности, чтобы избежать дестабилизации в регионе.

Реакция соседей Ирана

Аналогично Катару высказались и большинство других арабских стран, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Эти две аравийские монархии умудрились не упомянуть Израиль в заявлениях своих внешнеполитических ведомств. Там абстрактно говорится об осуждении атак на Иран и звучит призыв ко всем вовлеченным сторонам к деэскалации. Напомним, что ОАЭ стали первой страной в Персидском заливе, объявившей о нормализации отношений с Израилем. На пути к этому до нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года, спровоцировавшему войну в регионе, была и Саудовская Аравия. Бахрейн, также подписавший с Израилем "Соглашения Авраама", от комментариев произошедшего в регионе воздержался, по крайней мере в первые сутки. Впрочем, в Манаме никогда не торопились с комментариями.

Одновременно Саудовская Аравия и Иордания поспешили заявить, что Израиль не использовал их воздушное пространство для удара по Ирану. Т.е. подчеркнули свой нейтралитет. И это также было ожидаемо, учитывая, что Иран не раз угрожал своим соседям по региону в случае, если они тем или иным способом будут содействовать атакам по его территории. В этом контексте еще за две недели до атаки Reuters сообщало, что монархии Персидского залива просили США повлиять на Израиль, чтобы он воздержался от ударов по нефтяным объектам Ирана, опасаясь зеркальных мер со стороны Тегерана. Тогда же Эр-Рияд, Доха и Абу-Даби через Вашингтон попросили Израиль не использовать их воздушное пространство для атак по Ирану.

Кроме того, важно учитывать, что в марте 2023 года Саудовская Аравия объявила о восстановлении дипломатических отношений с Ираном спустя несколько лет "холодной войны". И хотя настороженность Эр-Рияда и некоторых других арабских игроков в отношении Тегерана сохраняется, и они в целом не против руками Израиля ограничить военные возможности Ирана и его региональные амбиции, но не осудить нарушение суверенитета соседней страны, они не могли.

Аналогичная ситуация была после ликвидации главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи в Тегеране. Тогда тот же Эр-Рияд говорил не сколько о факте смерти лидера ХАМАСа, сколько о нарушении суверенитета Ирана. Так что реакция арабских стран на произошедшее была предсказуемой – в русле традиционной политики и в зависимости от уровня отношений с Тегераном. Одни были относительно сдержанны, другие резко осуждали Израиль.

Еще один важный фактор – общее стремление арабских стран как можно скорее положить конец начавшейся год назад войне на Ближнем Востоке из-за опасения, что она затронет их территорию или их экономические интересы. На том же брифинге для журналистов в Белом доме после израильской атаки было упомянуто, что общие контуры договоренностей о прекращении огня в секторе Газы и Ливане уже готовы и пришло время довести эти соглашения до конца. И здесь нельзя не обратить внимание на то, что удар по Ирану был за сутки до возобновления переговоров в Дохе о сделке между Израилем и ХАМАСом. Потом это могло помешать переговорному процессу, а обуздать Иран в любом случае было нужно. А так – расплатились по счетам, и можно идти дальше.

По крайней мере, так это пытается представить Вашингтон. При этом в ближневосточном регионе испытывают больше скептицизма в том, что касается переговоров по Газе. В то же время большинство аналитиков пока склоняются к тому, что Тегеран воздержится от дальнейших ударов по Израилю.

Дилеммы Ирана и Израиля

В Тегеране всерьез опасались, что Израиль ударит по экономической инфраструктуре, в том числе по портам и нефтяным терминалам. Не исключалась и атака по ядерным объектам. Это заранее было обозначено как "красная линия" для Ирана. Отмечалось, что ее переход вызовет неизбежную ответную атаку. Такого сценария удалось избежать, и сейчас у Тегерана есть шанс выйти из спирали прямого военного противостояния с Израилем.

Напряжение в Иране спало и угроза большого регионального взрыва отодвинулась, пишет сайт телеканала "Аль-Джазира". Со ссылкой на экспертов заявляется, что теперь Ирану важно не попасть в "израильскую ловушку" по втягиванию в большой военный конфликт с американским участием. Эксперты "Аль-Джазиры" считают, что Тегеран может воздержаться от ответа Израилю, чтобы выиграть время для развития своей ядерной программы, цель которого создать фактор сдерживания против США и Израиля. Для этого Тегеран может вернуться на путь переговоров с ЕС и США, касающихся ограничения его ядерной программы в обмен на снятие экономических санкции. Очевидно предполагается, что эти ограничения не помешают параллельному развитию иранской военной ядерной программы. В последние годы Тегеран уже демонстрировал, что может в короткий срок выйти на уровень обогащения урана, необходимый для получения ядерного оружия. Продолжают в Иране шантажировать Запад развитием своей ядерной программой и сейчас. После израильской атаки в иранском парламенте прозвучали призывы пересмотреть ядерную и оборонную доктрину, так как "Израиль осуществил агрессию при прямой и косвенной поддержке США и Европы". Однако пока нет признаков, что руководство Ирана готово пойти на обострение отношений с Вашингтоном и Брюсселем.

"Иран, основываясь на неотъемлемом праве на законную защиту, которое также отражено в статье 51 Устава ООН, считает себя вправе и обязанным защищаться от актов иностранной агрессии", – говорится в заявлении МИД Ирана. Однако из него не следует выводов о неизбежном прямом ответе Израилю. Не подразумевают резких шагов и слова президента Ирана Масуда Пезешкиана. В своей первой реакции на израильскую атаку он сказал, что иранский народ "бесстрашно стоит на защите своей страны и ответит на любую глупость мудростью и стратегией".

Одновременно The New York Times цитирует трех иранских чиновников, по чьим словам уничтожение Израилем систем ПВО вызвало глубокую тревогу в Иране. В Тегеране понимают, что теперь критически важные энергетические и экономические центры стали уязвимы для будущих атак, если цикл возмездия между Ираном и Израилем будет продолжен.

Однако на публику это не демонстрируется. Напротив, тот факт, что Израиль воздержался от удара по экономическим и ядерным объектам Ирана трактуется в Тегеране как слабость противника. "Агрессия Израиля против Ирана была вызвана скорее страхом и (желанием) сбежать с поля боя, чем стремлением показать силу", – написал секретарь иранского Совета по определению политической целесообразности, экс-командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Мохсен Резаи в соцсети X. Такая установка в соцсетях и СМИ была подхвачена многими сторонниками иранского режима – появилась серия насмешек над Израилем, чьи удары по Ирану никак не отразились на населении этой страны. Популярной стала шутка, что иранские информагентства ищут, что же стало целью атаки, а также видео-сравнения неба над Тель-Авивом и Тегераном в ночь вражеских атак 1 и 26 октября. Масштабный пуск иранских баллистических ракет выглядел более впечатляющим для массовой аудитории, чем точечные израильские атаки. Среди противников режима аятолл в соцсетях можно, с одной стороны, встретить разочарование, что удары Израиля не нанесли серьезного удара по властям Ирана, с другой – благодарность, что иранское население в результате атаки не пострадало. Вопрос, что возобладает среди иранской политической элиты – самоуспокоение и самовнушение или реальная оценка угроз.

Так или иначе, дальнейшее развитие событий зависит от решения Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. До сих пор он был очень осторожен и действовал только в случае крайней необходимости, когда не ответить было нельзя. Важно и как будет развиваться ситуация в регионе – те же переговоры по Газе и Ливану. В августе после ликвидации Исмаила Ханийи Тегеран не стал торопиться с ответом Израилю, решив дать шанс дипломатии, как настаивали США и арабские посредники. Тогда в итоге ничего не вышло, и ситуация лишь усугубилась. Но сейчас Иран может дать еще один шанс дипломатии. Иран теряет "Хизбаллу" – свою главную ударную силу в регионе, и в его интересах остановить войну в Ливане как можно скорее. Тегеран также заинтересован сохранить ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газы, пусть не на первых ролях, но в перспективе. Для всего этого нужны переговоры.

В регионе также задаются вопросом о планах Израиля и лично премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Почему он решил нанести удары только по военным объектам – было ли это следствием давления США или самоограничением? Обращается внимание, что Тегеран был предупрежден об атаке, и Израиль не использовал все свои ресурсы. Кроме того, на Ближнем Востоке не забыли, что атака по ядерным объектам Ирана была всегда мечтой Нетаниягу. По крайней мере именно так в регионе трактовали его заявления.

"Последний удар был слишком далек от завышенных амбиций Нетаниягу в отношении Ирана; пример Ливана также показывает, что он может "успокоить" врага, прежде чем нанести новый удар, более решительный", – написал в соцсети Х ливанский эксперт Джозеф Бахут. По его мнению, у Израиля сейчас существуют две возможности. Первая – это "окно для завершения всего цикла войны", учитывая, что Яхья Синуар мертв, а военные действия в Ливане вот-вот достигнут своего предела. Иран предупрежден. Кроме того, есть шанс добиться сближения с Саудовской Аравией. Второй сценарий – "восхождение по лестнице эскалации". Признаков явной победы в Ливане все еще нет, Иран по-прежнему близок к разработке ядерного оружия, аппетиты Нетаниягу еще не удовлетворены и есть шанс победы Трампа на выборах.

Выборы в США привносят наибольший туман в оценку развития событий. Никто не знает, чем они закончатся. Есть версия, что Иран не заинтересован отвечать Израилю, чтобы не давать дополнительных козырей Дональду Трампу. Но через девять дней ситуация прояснится. Пока же все берут паузу и не торопятся с дальнейшими решениями. Единственные, кто спешат – это администрация Байдена, которая стремится добиться дипломатического прорыва по Газе и Ливану.