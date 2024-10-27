В Эр-Рияде начато строительство самого большого здания в мире

В Саудовской Аравии началось возведение здания, которое, согласно плану, станет самым большим в мире. Строение, получившее название "Мукааб", представляет собой куб со стороной в 400 метров и будет располагаться в новом районе Эр-Рияда – Мурабба.

"Мукааб" будет выше, чем Эйфелева башня в Париже и Empire State Building в Нью-Йорке. Его возведение обойдется в 50 миллиардов долларов, которые поступят из государственного инвестиционного фонда королевства.

Предполагается, что гигантская конструкция, в которой будут находиться жилые, торговые и офисные помещения, а также учреждения культуры, станет новым символом Саудовской Аравии, символом программы обновления Vision 2030.

В то же время проект вызывает немало критики в мусульманском мире. Они заявляют, что Мукааб планируется как увеличенная версия Каабы. По их словам, в результате реализации проекта главная святыня мусульман будет принижена.