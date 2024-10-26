Tasnim: Израиль атаковал Иран с территории Ирака, находящейся под контролем армии США

Иранское военное руководство заявило, что для нанесения ударов по Ирану Израиль использовал территорию Ирака, находящуюся под контролем армии США. Заявление генштаба ВС Ирана цитирует информационное агентство Tasnim.

Согласно этому заявлению, целью израильского удары стали радары, расположенные в Тегеране, Хузестане и Иламе.

Ранее командование ВВС Ирана сообщало, что ВВС Израиля в ночь на 26 октября атаковали военные объекты в Тегеране, Хузестане и Иламе, "причинив ограниченный ущерб".