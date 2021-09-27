МАГАТЭ: Иран не выполняет соглашение о мониторинге ядерных объектов

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о том, что Иран не выполняет условия соглашения о мониторинге ядерных объектов, сообщает издание The Hill.

В организации отметили, что ее инспекторам не позволили проверить центр по производству компонентов центрифуги по обогащению урана в Карадже, хотя ранее Тегеран пообещал дать доступ к своему оборудованию. При этом в МАГАТЭ указали, что ее сотрудникам разрешили осмотреть другие объекты, отмечает агентство "Интерфакс".

23 июня центр по производству компонентов центрифуги по обогащению урана в Карадже был атакован малоразмерным беспилотником. Американское издание The New York Times писало, что атака была осуществлена рано утром 23 июня с помощью небольшого квадрокоптера. Целью был завод по производству центрифуг Iran Centrifuge Technology Company возле города Карадж на окраине Тегерана. Этот завод поставляет центрифуги на ядерные объекты в Фордо и Натанзе. NYT напоминало, что предприятие Iran Centrifuge Technology Company было в списке целей, представленных властями Израиля администрации Дональда Трампа в начале 2020 года. Правительство Израиля не давало никаких комментариев по поводу инцидента около Караджа. Иранские власти утверждали, что диверсия была предотвращена. Но источник NYT сообщал, что удар по объекту был нанесен. По сведениям этого источника, квадрокоптер был запущен с иранской территории, неподалеку от цели.

Авиационное агентство Ирана объявило 23 июня о новом законе, в соответствии с которым все гражданские беспилотники, независимо от размера и назначения, должны регистрироваться на правительственном веб-сайте в течение шести месяцев. Зарегистрированным дронам будут выданы лицензии.

Ранее Иран и МАГАТЭ договорились продолжать взаимодействие в рамках существующего сотрудничества. На прошлой неделе президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Тегеран желает вести такие переговоры по вопросу своей ядерной программы, которые привели бы к полной отмене антииранских санкций. Он подчеркнул, что хотя 15 докладов МАГАТЭ свидетельствовали о приверженности Тегерана его обязательствам в ядерной сфере, США в свою очередь не исполняют собственные обязательства и не отменяют санкции в отношении Ирана.

7 сентября агентство Bloomberg публиковало выдержки из квартального отчета МАГАТЭ, в котором говорилось, что в последнее время резервы высокообогащенного урана в Иране выросли в четыре раза. Согласно отчету МАГАТЭ, неделю назад Иран располагал 10 килограммами урана, обогащенного до 60% (в мае этого года сообщалось о 2,4 кг такого урана в Иране). Кроме того, за тот же период запасы обогащенного на 20% урана выросли с 62,8 кг до 84,3 кг.

12 сентября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и глава Организации по атомной энергии Исламской республики Иран Мохаммад Эслами объявили о достижении соглашения о восстановлении контроля МАГАТЭ над объектами ядерной отрасли Ирана.

Тегеран продолжает заявлять, что не намерен создавать арсенал ядерного оружия. Но Олбрайт предупреждает, что действия Ирана свидетельствуют о стремлении президента Ирана Эбрагима Раиси добиваться новых, более благоприятных условий на переговорах по возобновлению сделки 2015 года, из которой США вышли при президенте Дональде Трампе.

Напомним, что Иран назвал политически мотивированным последний отчет МАГАТЭ, в котором агентство обвинило режим аятолл в отказе от сотрудничества, а также выразило недоумение неполадками камер слежения на ядерных объектах. МАГАТЭ также призвало официальный Тегеран объяснить, откуда взялись следы урана на объектах, якобы не относящихся к ядерной программе.

Переговоры продолжатся в Вене на очередной сессии МАГАТЭ, в которой примет участие и иранская делегация. Однако, по сути, нынешнее соглашение повторяет то, что было достигнуто в феврале 2021 года, когда агентство согласилось, чтобы Иран, по сути, следил сам за собой, и инспекторы были лишены допуска на объекты.