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NEWSru.co.il :: Ближний Восток28 апреля 2022 г., 12:47

Эрдоган направляется с визитом в Саудовскую Аравию

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Эрдоган направляется с визитом в Саудовскую Аравию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет 28 апреля в Саудовскую Аравию и проведет переговоры с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом – фактическим правителем королевства.

"Будут обсуждаться все аспекты двусторонних отношений, шаги по укреплению сотрудничества, произойдет обмен мнениями по вопросам региональной и мировой политики", - говорится в официальном заявлении канцелярии турецкого лидера.

Визит станет кульминацией усилий официальной Анкары по налаживанию отношений с одним из лидеров арабского мира. Мощный удар по ним нанесло убийство саудовского оппозиционера Джамаля Хашогги в консульстве королевства в Стамбуле.


Западные спецслужбы установили причастность принца Мухаммада к убийству. В Турции был начат заочный процесс над подозреваемыми, успевшими покинуть страну. Однако недавно он был прекращен, а все материалы переданы Саудовской Аравии.

У сближения двух стран две причины. Во-первых, Турция рассчитывает, что саудовские инвестиции помогут ей преодолеть затяжной экономический кризис. Во-вторых, государства Ближнего Востока опасаются иранской угрозы и осознают, что им сложно рассчитывать на США.

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