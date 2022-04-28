Эрдоган направляется с визитом в Саудовскую Аравию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет 28 апреля в Саудовскую Аравию и проведет переговоры с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом – фактическим правителем королевства.
"Будут обсуждаться все аспекты двусторонних отношений, шаги по укреплению сотрудничества, произойдет обмен мнениями по вопросам региональной и мировой политики", - говорится в официальном заявлении канцелярии турецкого лидера.
Визит станет кульминацией усилий официальной Анкары по налаживанию отношений с одним из лидеров арабского мира. Мощный удар по ним нанесло убийство саудовского оппозиционера Джамаля Хашогги в консульстве королевства в Стамбуле.
Западные спецслужбы установили причастность принца Мухаммада к убийству. В Турции был начат заочный процесс над подозреваемыми, успевшими покинуть страну. Однако недавно он был прекращен, а все материалы переданы Саудовской Аравии.
У сближения двух стран две причины. Во-первых, Турция рассчитывает, что саудовские инвестиции помогут ей преодолеть затяжной экономический кризис. Во-вторых, государства Ближнего Востока опасаются иранской угрозы и осознают, что им сложно рассчитывать на США.
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