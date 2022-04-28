В Турции прошли манифестации против пожизненного приговора правозащитнику Осману Кавале
Тысячи человек собрались на площади Таксим в Стамбуле, чтобы выразить протест против приговора, вынесенного предпринимателю и гражданскому активисту Осману Кавале. Он был признан виновным в попытке свержения конституционного строя и проговорен к пожизненному заключению.
Обвинение, по которому были приговорены к 18 годам тюрьмы еще семь человек, связаны с оппозиционными манифестациями в парке Гези в 2013 году. Они были квалифицированы как попытка переворота. Кавала был взят под стражу еще четыре года назад.
Многие западные страны призвали Турцию освободить 64-летнего правозащитника. Однако Турция, которая является ключевым посредником между Россией и Украиной и может позволить себе игнорировать международное давление.
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