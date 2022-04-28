В Сирии боевики ИГ напали на курдов, отмечавших конец поста

Семь человек погибли и четверо получили ранения в расположенной на северо-востоке Сирии провинции Дир аз-Зур, когда боевики террористической группировки "Исламское государство" напали на участников трапезы Ифтар.

Трапезу, знаменующую окончание дневного поста в месяц Рамадан, устроил Нури Хамиш, бывший пресс-секретарь курдского проамериканского ополчения "Сирийские демократические силы". Он один из погибших.

Сирийские демократические силы были самыми боеспособными подразделениями, воевавшими с "Исламским государством". Несмотря на то, что ИГ лишилось своих территориальных владений, они сохраняют контроль над труднодоступной местностью в районе сирийско-иранской границы.