Иран так и не получил 400 млн фунтов, выплаченных Великобританией
Иран до сих пор не получил 400 миллионов фунтов долга, который Великобритания должна была выплатить им согласно сделке по освобождению Назанин Загари-Рэтклифф и Ануше Ашури. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на иранские источники,
Согласно иранской стороне, Великобритания, как и обязалась, передала деньги Оману, выступившему в качестве посредника. Однако Оман по неизвестной причине не перечислил их Ирану – за исключением одного миллиона фунтов.
Отметим, что как Иран, так и Великобритания делают вид, что речь идет о двух разных соглашениях. Якобы, британцы по доброй воле вернули средства, выплаченные шахским Ираном за покупку бронетехники, которая так и не была поставлена. А Иран по доброй воле освободил британок иранского происхождения.
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