"Исламский джихад" представил новый БПЛА "собственного производства"

"Полки аль-Кудс", боевое крыло террористической группировки "Исламский джихад", сообщили о принятии на вооружение беспилотного летательного аппарата "Дженин". Они поступят на вооружение "ВВС" джихадистов.

Судя по представленному "главному" снимку, речь идет об ударном БПЛА Qasif K-2 иранского производства или собранном на основе иранских разработок. Беспилотники этого типа применяют йеменские хуситы для атак против военных и гражданских объектов на территории Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.

Представитель группировки Абу Хамза продемонстрировал фотографии позиций ЦАХАЛа, которые, по его утверждению, были сняты 7 сентября 2019 года. Он сообщил, что БПЛА, сделавшие эти снимки, успешно вернулись на базу.

Сообщение "Исламского джихада" приурочено к "Международному дню аль-Кудс", отмечаемому в Иране в последнюю пятницу Рамадана. Дата, установленная в знак солидарности с палестинцами, знаменуется демонстрациями с призывом уничтожить Израиль.