МИД Сирии заявил о поддержке России в ее противостоянии с Западом

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад в телефонной беседе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Дамаск поддерживает Москву в противостоянии с Западом.

Сирийское государственное агентство SANA пишет, что Фейсал Микдад говорил о том, что его страна давно решила противостоять политике Запада, основанной на дезинформации и двойных стандартах, а также нацеленной на доминирование в мире.

Сергей Лавров в беседе с Микдадом назвал "неприемлемыми" удары, наносимые ВВС Израиля по объектам в Сирии. Он действия Израиля идут вразрез с международным правом и неприемлемы для России. Он также просил передать соболезнования семьям погибших в результате удара ВВС ЦАХАЛа, нанесенного несколько дней назад по целям в пригородах Дамаска.