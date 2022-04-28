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NEWSru.co.il :: Ближний Восток28 апреля 2022 г., 19:34

МИД Сирии заявил о поддержке России в ее противостоянии с Западом

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МИД Сирии заявил о поддержке России в ее противостоянии с Западом

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад в телефонной беседе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Дамаск поддерживает Москву в противостоянии с Западом.

Сирийское государственное агентство SANA пишет, что Фейсал Микдад говорил о том, что его страна давно решила противостоять политике Запада, основанной на дезинформации и двойных стандартах, а также нацеленной на доминирование в мире.

Сергей Лавров в беседе с Микдадом назвал "неприемлемыми" удары, наносимые ВВС Израиля по объектам в Сирии. Он действия Израиля идут вразрез с международным правом и неприемлемы для России. Он также просил передать соболезнования семьям погибших в результате удара ВВС ЦАХАЛа, нанесенного несколько дней назад по целям в пригородах Дамаска.


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