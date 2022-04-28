Иордания требует от Израиля передать Вакфу контроль над Храмовой горой

Официальные представители Иордании и западные дипломаты сообщают, что после окончания священного для мусульман месяца Рамадан Хашимитское королевство намерено обсудить с Израилем вопрос о ситуации на Храмовой горе.

Иорданская сторона обвиняет Израиль в постепенном изменении статус-кво в месте, которое является как мусульманской, так и иудейской святыней. Как утверждается, процесс был начат в 2000 году. Его итогом стало фактическое разрешение евреям молиться на Храмовой горе.

Иорданские представители опровергают публикации, согласно которым для управления иерусалимскими святынями будет создана иордано-израильская комиссия. Они напоминают, что король Абдалла Второй является единственным хранителем мусульманских и христианских святынь Иерусалима.

Амман требует от Израиля передать Вакфу все полномочия, касающиеся святыни, в том числе – право определять, кто сможет подниматься на Храмовую гору, а кто нет.