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Ближний Восток

"Флотилия свободы" заблокирована в Турции из-за решения Гвинеи-Биссау

время публикации: 28 апреля 2024 г., 10:04 | последнее обновление: 28 апреля 2024 г., 10:09
"Флотилия свободы" заблокирована в Турции из-за решения Гвинеи-Биссау
AP Photo/Khalil Hamra

"Флотилия свободы", собранная в Турции с целью прорвать блокаду Газы и доставить в сектор гуманитарные грузы, не может выйти в море из-за того, что Гвинея-Биссау отказала входящим в ее состав судам в праве пользоваться своим флагом. Без флага корабли не могут выйти в море.

"Это политическое решение. Гвинея-Биссау стала соучастником израильской компании, цель которой – устроить геноцид населения сектора, использовав голод и незаконную блокаду в качестве оружия", – заявляют организаторы, отмечая тесные связи властей Израиля и западноафриканской страны.

В состав флотилии входят три судна, два из которых теперь лишились флага. На одном из задержанных кораблей, по словам "Коалиции флотилии свободы", находится 5000 тонн гуманитарных грузов. В операции должны были участвовать 280 пропалестинских активистов.

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