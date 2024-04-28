Иран обещает освободить экипаж захваченного судна, связанного с Израилем

Министерство иностранных дел Ирана сообщило о предстоящем освобождении экипажа контейнеровоза MSC ARIES, который был захвачен около двух недель назад в Ормузском проливе. С моряками уже встретились консулы их стран.

Судно ходит под португальским флагом, однако одним из его совладельцев является компания Zodiac Maritime, связанная с израильским предпринимателем Эялем Офером. 13 апреля его захватили высадившиеся с вертолета иранские коммандос.

Предполагается, что захват связанного с Израилем судна стал одним из ответов на приписываемый еврейскому государству удар по иранскому консульству в Дамаске. В результате атаки погибли семь высокопоставленных офицеров Корпуса стражи Исламской революции.