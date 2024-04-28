x
28 апреля 2024
|
последняя новость: 11:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 апреля 2024
|
28 апреля 2024
|
последняя новость: 11:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иран обещает освободить экипаж захваченного судна, связанного с Израилем

время публикации: 28 апреля 2024 г., 09:21 | последнее обновление: 28 апреля 2024 г., 09:28
Иран обещает освободить экипаж связанного с Израилем судна
AP Photo

Министерство иностранных дел Ирана сообщило о предстоящем освобождении экипажа контейнеровоза MSC ARIES, который был захвачен около двух недель назад в Ормузском проливе. С моряками уже встретились консулы их стран.

Судно ходит под португальским флагом, однако одним из его совладельцев является компания Zodiac Maritime, связанная с израильским предпринимателем Эялем Офером. 13 апреля его захватили высадившиеся с вертолета иранские коммандос.

Предполагается, что захват связанного с Израилем судна стал одним из ответов на приписываемый еврейскому государству удар по иранскому консульству в Дамаске. В результате атаки погибли семь высокопоставленных офицеров Корпуса стражи Исламской революции.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 апреля 2024

UKMTO: в Ормузском проливе захвачено судно, частично принадлежащее Израилю