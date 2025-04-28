"Аль-Масира": американцы разбомбили в Сааде центр для африканских мигрантов
время публикации: 28 апреля 2025 г., 07:32 | последнее обновление: 28 апреля 2025 г., 07:35
Канал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил, что армия США атаковала в Сааде, на севере Йемена, центр, в котором содержались под стражей африканские мигранты. Сообщается о десятках убитых.
В ночь на 28 апреля канал "Аль-Масира" сообщал, что армия США атаковала цели в районе Барат аль-Анан в провинции Аль-Джафр, а также две цели на окраине города Саада, на севере Йемена.
Отметим, что именно из северных районов Йемена хуситы осуществляют запуски ракет и беспилотников в сторону Израиля.
Центральное командование армии США (CENTCOM) пока не комментирует эти сведения.
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