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Ближний Восток

"Аль-Масира": американцы разбомбили в Сааде центр для африканских мигрантов

США
Йемен
Хуситы
время публикации: 28 апреля 2025 г., 07:32 | последнее обновление: 28 апреля 2025 г., 07:35
"Аль-Масира": американцы разбомбили в Сааде центр для африканских мигрантов
CENTCOM

Канал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил, что армия США атаковала в Сааде, на севере Йемена, центр, в котором содержались под стражей африканские мигранты. Сообщается о десятках убитых.

В ночь на 28 апреля канал "Аль-Масира" сообщал, что армия США атаковала цели в районе Барат аль-Анан в провинции Аль-Джафр, а также две цели на окраине города Саада, на севере Йемена.

Отметим, что именно из северных районов Йемена хуситы осуществляют запуски ракет и беспилотников в сторону Израиля.

Центральное командование армии США (CENTCOM) пока не комментирует эти сведения.

Ближний Восток
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"Аль-Масира": армия США атаковала цели на севере Йемена