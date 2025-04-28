"Аль-Масира": армия США атаковала цели на севере Йемена

В ночь на 28 апреля канал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил, что армия США атаковала цели в районе Барат аль-Анан в провинции Аль-Джафр, а также две цели на окраине города Саада, на севере Йемена.

Предварительно: причинен значительный ущерб.

Отметим, что именно из северных районов Йемена хуситы осуществляют запуски ракет и беспилотников в сторону Израиля.

Центральное командование армии США (CENTCOM) пока не комментирует эти сведения.