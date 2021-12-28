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NEWSru.co.il :: Ближний Восток28 декабря 2021 г., 11:31

Президент Ливана раскритиковал "Хизбаллу" в обращении к нации

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Президент Ливана раскритиковал "Хизбаллу" в обращении к нации

Президент Ливана Мишель Аун выступил с телевизионным обращением к нации. Он подверг критике своего давнего союзника "Хизбаллу", дав понять, что именно она виновна в параличе политической системы.

Правительство, возглавляемое Наджибом Микати, не собиралось с октября в связи с требованием группировки отправить в отставку судью, расследующего взрыв в порту Бейрута. "По чьей вине работа правительства заблокирована? Кто просит его принять решение, выходящее за пределы его юрисдикции?" - спросил глава государства.

Еще одним намеком на трения с "Хизбаллой" стало заявление Ауна, что только государство имеет право принимать решения, касающиеся оборонной концепции. Ранее представители ливанского руководства декларировали, что "силы сопротивления" - равноправные соучастники этого процесса.


Наконец, президент заявил о стремлении наладить отношения с арабскими государствами Залива. Серьезным ударом по ним стало заявление союзного "Хизбалле" министра, возложившего на Саудовскую Аравию ответственность за гибель тысяч мирных йеменцев.

На протяжении почти двух десятилетий альянс шиитской группировки и возглавляемого Ауном христианского Движения свободных патриотов был доминирующей силой ливанской политики. Последние заявления Ауна свидетельствуют о нарастающей изоляции "Хизбаллы".

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