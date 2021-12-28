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NEWSru.co.il :: Ближний Восток28 декабря 2021 г., 09:44

Власти Йемена сообщили об уничтожении 100 хуситских боевиков

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Представители вооруженных сил Йемена сообщили, что за последние сутки в районе города Мариб йеменская армия и племенные ополченцы уничтожили около 100 хуситских боевиков, действующих при поддержке Ирана.


Хуситы развернули наступление на Мариб, стратегический населенный пункт, борьба за обладание которым идет несколько лет. Были задействованы десятки беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет.

Это наступление было отбито, после чего, при поддержке ВВС западной коалиции, армия перешла в контрнаступление. Авиация совершила десятки боевых вылетов, атакуя, в том числе, и линии снабжения боевиков. О потерях правительственных войск не сообщается.

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