Включение женщин в конституцию спровоцировало массовую драку депутатов в парламенте Иордании. ВИДЕО

Причиной драки стал конфликт сторонников и противников включения женщин в первую главу конституции в виде формулировки "иорданцы и иорданки", чтобы подчеркнуть равноправие полов.

Массовая потасовка депутатов произошла во вторник, 28 декабря, на заседании комиссии парламента Иордании по законодательству, посвященном обсуждению поправки к конституции Хашимитского королевства.

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