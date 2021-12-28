Включение женщин в конституцию спровоцировало массовую драку депутатов в парламенте Иордании. ВИДЕО
Массовая потасовка депутатов произошла во вторник, 28 декабря, на заседании комиссии парламента Иордании по законодательству, посвященном обсуждению поправки к конституции Хашимитского королевства.
Причиной драки стал конфликт сторонников и противников включения женщин в первую главу конституции в виде формулировки "иорданцы и иорданки", чтобы подчеркнуть равноправие полов.
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