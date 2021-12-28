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NEWSru.co.il :: Ближний Восток28 декабря 2021 г., 16:12

UNRWA начинает выплату компенсаций за операцию "Страж стен"

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UNRWA начинает выплату компенсаций за операцию "Страж стен"

Агентство ООН по помощи палестинским беженцам сообщило, что 29 ноября начнется выплата частичной компенсации ущерба, понесенного в результате действий израильской армии в мае 2021 года, известную в Израиле как "Страж стен".

Как рассказал пресс-секретарь UNRWA Аднан Абу Хасне, в общей сложности будет распределено восемь миллионов долларов. Компенсацию получат 4118 семей, подавляющему большинству из них сумма будет переведена одним платежом, 171 семье – двумя.

Представитель агентства подчеркнул: на эти средства не смогут претендовать семьи, получившие выплаты из других источников. Чтобы избежать ошибок, к операции привлечено и министерство жилищного строительства, также выплачивающее компенсацию.


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