Минобороны РФ: ПВО Сирии не атаковали израильские F16 из-за российского самолета, заходившего на посадку

Российские военные утверждают, что в ночь на 28 декабря сирийские ПВО не отразили атаку израильских ВВС на порт Латакии из-за того, что в это время в окрестностях города заходил на посадку российский транспортный самолет. Соответствующие заявление сделал замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

"Силы ПВО Сирии в противовоздушный бой не вступали, так как в момент удара в зоне поражения зенитных комплексов находился заходивший на посадку на аэродром Хмеймим самолет военно-транспортной авиации ВКС России", - цитирует Журавлева РИА Новости.

Со слов Журавлева события прошлой ночью развивались так: с 04:21 до 04:26 (по московскому времени) со стороны Средиземного моря, не пересекая границу, два тактических истребителя F16 ВВС Израиля выпустили четыре управляемые ракеты по порту Латакия, нанеся ущерб инфраструктуре.

Отметим, что ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что ущерб, причиненный на этот раз, значительно превосходит ущерб в результате удара ВВС Израиля по контейнерам в порту Латакии три недели назад.

Агентство SANA сообщало, что сирийская армия задействовала системы ПВО. Однако по данным независимых сирийских источников, армия Сирии применила только зенитные орудия, не нанеся ущерба атакующим самолетам.