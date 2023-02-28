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    Ближний Восток

    The Media Line: палестинцы воюют против Украины на стороне России

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    The Media Line: палестинцы воюют против Украины на стороне России
    AP Photo/Dmitri Lovetsky

    Интернет-издание The Media Line публикует статью израильского журналиста Маджди Халаби, согласно которой Россия вербует в Ливане палестинских наемников и направляет их в Украину для участия в военных действиях.

    Халаби цитирует источник в ливанских службах безопасности, согласно которому вербовку ведут активисты, связанные с палестинским посольством в Лондоне. Большинство наемников – жители крупнейшего в Ливане лагеря беженцев Айн аль-Хильва в окрестностях Сидона (Сайды).

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    В первую очередь нанимаются люди, родившиеся после 1969 года. Согласно публикации, это объясняется не возрастом, а тем фактом, что они не зарегистрированы ливанскими властями, и им легче покинуть Ливан, а ливанской стороне сложнее следить за их перемещениями.

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    Выплачиваемые российской стороной "подъемные" составляют всего 350 долларов, однако боевикам обещаны ежемесячные выплаты, в том числе – оставшимся в Ливане близким. Это является главным мотиватором, поскольку экономическое положение в лагерях катастрофическое.

    Источники также обращают внимание, что в массе своей на войну отправляются сторонники ФАТХа – движения, возглавляемого Махмудом Аббасом и стоящим у власти в Палестинской автономии. Среди других группировок упоминается Народный фронт освобождения Палестины.

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    Согласно публикации, процесс координируется с группировкой "Хизбалла", которая направляет на фронт и своих боевиков. При этом отдается предпочтение имеющим опыт задействования беспилотных летательных аппаратов и участия в боях на застроенной территории.

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    The Media Line сообщает, что около 300 палестинцев уже закончили подготовку и прибыли на фронт. Вербовка идет и среди сирийских граждан. Как утверждается, проводит ее как ЧВК "Вагнер", так и 25-я сирийская дивизия, фактически подчиняющаяся российскому командованию.

    Отметим, что ранее СМИ публиковали сообщения о вербовке для участия в войне против Украины боевиков "Хизбаллы", сирийцев и иранцев. Поступали сведения о том, что инструкторы иранского "Корпуса стражей исламской революции" и ливанской "Хизбаллы" обучают российских военных применению иранских БПЛА или даже сами запускают такие беспилотники на территорию Украины. Однако подтвержденных сведений о потерях среди наемников с Ближнего Востока в Украине до сих пор нет.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 17 Февраля 2023
    Генштаб ВСУ: в Луганск для обучения пользованием БПЛА-камикадзе прибыли инструкторы из Ирана
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 17 Января 2023
    Источник: Иран направляет на украинский фронт 150 боевиков "Хизбаллы" для управления беспилотниками
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 7 Апреля 2022
    Источники: сирийские наёмники пока не воюют против Украины
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