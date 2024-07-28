"Хизбалла" эвакуирует базы и лагеря в ожидании израильских ударов

Как сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на агентство Reuters, в преддверии неминуемой израильской атаки террористическая группировка "Хизбалла" эвакуирует свои базы и лагеря как на юге Ливана, так и в долине Бекаа, которая является оплотом группировки.

Агентство цитирует анонимного представителя американской администрации, в круг обязанностей которого входит Ливан. По его словам, главная задача американцев на сегодняшний день – не допустить полномасштабной войны между Израилем и "Хизбаллой".

США призвали правительство Ливана сдержать "Хизбаллу", а Ливан американцев – сдержать Израиль. Об этом рассказал агентству Reuters ливанский министр иностранных дел Абдалла Бу Хабиб.

Напомним: 27 июля ракета, выпущенная боевиками ливанской террористической группировки "Хизбалла", взорвалась на футбольной площадке в друзском городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Погибли 12 детей.