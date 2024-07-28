SOHR: "Хизбалла" эвакуирует свои объекты в Сирии, ожидая ударов

Cирийская мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что "Хизбалла" эвакуирует свои объекты к югу от Дамаска, в Кунейтре и Каламуне, ожидая ударов ЦАХАЛа.

Ранее агентство Reuters передало, что эвакуирует "Хизбалла" свои базы и лагеря как на юге Ливана, так и в долине Бекаа. Агентство цитирует анонимного представителя американской администрации, в круг обязанностей которого входит Ливан. По его словам, главная задача американцев на сегодняшний день – не допустить полномасштабной войны между Израилем и "Хизбаллой".

27 июля ракета, выпущенная боевиками ливанской террористической группировки "Хизбалла", взорвалась на футбольной площадке в друзском городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Погибли 12 детей.