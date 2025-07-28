В сентябре в Сирии пройдут парламентские выборы

Глава Центрального избирательного комитета Сирии Мухаммад Таха аль-Ахмад сообщил, что парламентские выборы в стране состоятся 15-20 сентября 2025 года. Выборы станут первыми после свержения в декабре президента Башара Асада.

Треть из 210 членов парламента будут назначены нынешним главой государства – Амадом аш-Шараа. Остальные будут избраны. На данный момент неясно, пройдет ли голосование по мажоритарной или пропорциональной системе.