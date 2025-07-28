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Ближний Восток

В сентябре в Сирии пройдут парламентские выборы

Сирия
время публикации: 28 июля 2025 г., 10:55 | последнее обновление: 28 июля 2025 г., 10:55
В сентябре в Сирии пройдут парламентские выборы
AP Photo/Khalil Hamra

Глава Центрального избирательного комитета Сирии Мухаммад Таха аль-Ахмад сообщил, что парламентские выборы в стране состоятся 15-20 сентября 2025 года. Выборы станут первыми после свержения в декабре президента Башара Асада.

Треть из 210 членов парламента будут назначены нынешним главой государства – Амадом аш-Шараа. Остальные будут избраны. На данный момент неясно, пройдет ли голосование по мажоритарной или пропорциональной системе.

Ближний Восток
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