Хуситы угрожают активизировать военные операции против Израиля

Йеменская террористическая организация "Ансар Аллах" (хуситы) выступила с новыми угрозами в адрес Израиля. Военный представитель хуситов в Йемене бригадный генерал Яхья Сариа заявил, что в рамках четвертого этапа морской блокады еврейского государства удары будут наноситься по всем судам, работающим с портами Израиля и находящимся в зоне досягаемости их ракет и беспилотников.

Яхья Сариа призвал судоходные компании прекратить сотрудничество с израильскими портами, в противном случае их суда будут подвергаться атакам вне зависимости от места их назначения.

"Все страны, если они хотят избежать дальнейшей эскалации, должны оказать давление на Израиль с тем, чтобы он прекратил агрессию и снял осаду с сектора Газы. Ни один свободный человек в мире не может спокойно смотреть на то, что происходит в Газе", – заявил он.