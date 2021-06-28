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NEWSru.co.il :: Ближний Восток28 июня 2021 г., 06:10

ВВС США атаковали проиранских боевиков на сирийско-иракской границе, не менее пяти убитых

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ВВС США атаковали проиранских боевиков на сирийско-иракской границе, не менее пяти убитых

Министерство обороны США объявило о нанесении вечером 27 июня ответных воздушных ударов по "объектам, используемым поддерживаемыми Ираном группами ополченцев" на иракско-сирийской границе, в районе Аль-Букамаль. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он отметил, что атака была осуществлена по указанию президента США Джо Байдена.

AFP со ссылкой на базирующуюся в Лондоне мониторинговую группу The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) передает, что в результате этой атаки на территории Сирии были убиты не менее пяти проиранских иракских боевиков.


Сирийское государственное информационное агентство SANA заявило, что в результате атаки погиб один ребенок и еще три человека получили ранения. Сведения о гибели боевиков SANA не комментирует.

В заявлении Кирби было сказано, что ВВС США атаковали две цели на территории Сирии и одну на территории Ирака. Удары были нанесены по объектам проиранских боевиков, причастных к запускам беспилотных самолетов, несколько раз атаковавших американских военных в Ираке. На этих объектах находились боевики двух группировок: "Катаиб Хизбалла" и "Катаиб Саид аш-Шухада".

Сайт издания The New York Times пишет, что основной целью удара была база проиранских боевиков для запуска беспилотных летательных аппаратов в Ираке.

По данным Пентагона, только с начала 2021 года проиранскими боевиками было осуществлено более 40 атак с целью нанести ущерб американским интересам в Ираке, где находятся 2500 американских военнослужащих. Как правило, целями таких атак были конвои материально-технического обеспечения.

Отметим, что ВВС США во второй раз после прихода Байдена в Белый дом атакуют проиранских боевиков на сирийско-иракской границе. Первая такая атака была осуществлена в феврале 2021 года.

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