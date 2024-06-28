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Ближний Восток

В Иране проходят внеочередные президентские выборы

время публикации: 28 июня 2024 г., 08:11 | последнее обновление: 28 июня 2024 г., 08:17
В Иране проходят внеочередные президентские выборы
AP Photo/Vahid Salemi

В пятницу, 28 июня, в Иране проходят внеочередные президентские выборы в Иране, назначенные после гибели 19 мая в авиакатастрофе президента Эбрагима Раиси.

В бюллетенях для голосования четыре кандидата: 1) спикер парламента (Меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф, 2) представитель духовного лидера в Совете безопасности исламской республики Саид Джалили, 3) депутат парламента Масуд Пезешкиан, 4) бывший прокурор Ирана Мустафа Пурмохаммади.

По опросам лидирует Масуд Пезешкиан. С небольшим отставанием от него на втором и третьем местах расположились консерваторы Джалили и Галибаф соответственно.

Все кандидаты, кроме Пезешкиана, считаются консервативными.

Ближний Восток
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