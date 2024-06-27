Хуситы и иракские шииты объявили об атаке на судно в Красном море

В четверг, 27 июня, правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что вместе с иракскими шиитскими группировками в составе "Исламского сопротивления Ирака", атаковало судно Seajoy в Красном море.

Судно было атаковано с помощью ракет, дронов и "беспилотного" катера.

В этом же сообщении говорится, что вместе с иракскими шиитами была проведена еще одна операция, в ходе которого был нанесен ракетный удар по "стратегической цели" в Хайфе.

В течение дня 27 июня в Хайфе и ее окрестностях не было сигналов тревоги или взрывов.