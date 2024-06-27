Хуситы и иракские шииты объявили об атаке на судно в Красном море
время публикации: 27 июня 2024 г., 20:49 | последнее обновление: 27 июня 2024 г., 20:49
В четверг, 27 июня, правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что вместе с иракскими шиитскими группировками в составе "Исламского сопротивления Ирака", атаковало судно Seajoy в Красном море.
Судно было атаковано с помощью ракет, дронов и "беспилотного" катера.
В этом же сообщении говорится, что вместе с иракскими шиитами была проведена еще одна операция, в ходе которого был нанесен ракетный удар по "стратегической цели" в Хайфе.
В течение дня 27 июня в Хайфе и ее окрестностях не было сигналов тревоги или взрывов.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 июня 2024